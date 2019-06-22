- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
واصلت النيابة العامة تحذيراتها من الجرائم المعلوماتية، مبينة أنه يعد مقترفاً لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.
وأوضحت أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة تعتبر عقوباتها السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كانت هذه تفاصيل خبر #النيابة تجدد التحذير من #جرائم_التصوير بالجوال والتشهير: سجن وغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.