ثغرة أمنية صادمة في «تويتر».. لا تتفاجأ من هذا الإجراء

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صحيفة الخليج الالكترونية
فوجئ مستخدمون لتطبيق “تويتر”، بتنبيهات تصلهم لتعلمهم بأن أحد متابعيهم أقدم على إلغاء المتابعة، وذلك بسبب ثغرة أصابت عدداً من الحسابات.
وكشف موقع “فايس” الثغرة التي أصابت بعض الحسابات، عندما أبلغ مستخدمون أنهم تلقوا لتنبيهات تكشف الشخص الذي يلغي متابعتهم.
وأكد متحدث باسم تويتر وجود الثغرة بالفعل، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على التوصل لحل تقني، بحسب وكالة “رويترز”.
وتصدر “تويتر” أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداماً لجمع المعلومات الخاصة بالتغطيات الإعلامية من قبل المراسلين الصحفيين في دراسة أعلنت نتائجها، الخميس ، حسب ما نشرتة سكاي نيوز.
وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 300 صحفي، أن “تويتر” جاء في المركز الأول بمعدل 48 بالمائة من المراسلين حول العالم، مقارنة بـ29 بالمائة بالنسبة لمن يستقون معلوماتهم من “فيسبوك” أو “إنستقرام”.
وأظهرت الدراسة أن “تويتر”، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية واللاتينية، هو المنصة الأكثر مساهمة في تقديم المعلومات للمراسلين الصحفيين.
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