كشف حقيقية تعرض منزل الملحق الثقافي في #القاهرة للسرقة

صحيفة الخليج الالكترونية كشف الملحق الثقافي بسفارة المملكة في القاهرة الدكتور خالد النامي، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تعرض منزله للسرقة. وقال النامي، في تغريدة على حسابه الرسمي : “نشرت بعض الصحف الإلكترونية خبر عن تعرض منزلي للسرقة من قِبل سائق، ولله الحمد لم يحدث ذلك، والخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً”.

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