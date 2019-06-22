ضبط ٥ سودانيين تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بـ #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستقلال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على خمسة متهمين من الجنسية السودانية بالعقدين الثالث والخامس من العمر , وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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