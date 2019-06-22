شكرا لقرائتكم الإمارات تدعو المشغلين الجويين لتفادي المناطق الخطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ ساعتين في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 14:49
وجهت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، المشغلين الجويين المسجلين في الدولة تقييم مناطق الطيران المتأثرة، ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني إلى الخطر.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا التوجيه يُعد إجراءً احترازياً، نظراً إللى الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصا من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران.
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