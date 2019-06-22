وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، إنه بتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد أثمرت هذه الجهود عن الإفراج عن المواطن الاردني وتأمين عودته الى المملكة.
وأضاف القضاة أنه تم إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة وقد وصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلن الإفراج عن مواطن احتجزته جماعة "أنصار الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.