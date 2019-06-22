الأردن يعلن الإفراج عن مواطن احتجزته جماعة "أنصار الله"

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، إنه بتعاون وتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد أثمرت هذه الجهود عن الإفراج عن المواطن الاردني وتأمين عودته الى المملكة.

وأضاف القضاة أنه تم إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة وقد وصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.