- 1/2
- 2/2
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
وتابع أن "تأخر الإعلان يتعلق بتوازن القوى، خاصة أن الإعلان في ظل الظروف السابقة وسيطرة "المليشيات"، كان سينتج عنه افتراس هذه الكتائب والوحدات، إلا أن وجود الجيش الليبي في العاصمة طرابلس وفر عوامل الأمان للعسكريين الذين أكدوا على ولائهم للوطن".
وأوضح أن "الجيش يرحب بالتحام الكتائب والوحدات الأخرى، وأن الخطوة التي جرت بالغة الأهمية من الناحية العسكرية، خاصة بعد انضمام كتيبة أخرى من بني وليد وتشكيل قوة مساندة لقطع طريق الإمداد على "المليشيات في طرابلس"، وأنها ستساهم في سير المعارك على الأرض".
أن "انضمام الوحدات والكتائب من العاصمة طرابلس إلى صفوف الجيش الليبي، يعني اقتراب عملية الحسم، وأن جميع القوات في انتظار الأوامر للسيطرة التامة على المدينة والتحام باقي القوات من داخل العاصمة".
إنشقاق كتيبة 185 مشاه بكامل عتادها وإنضمامها لقوات الجيش .#الجيش_الوطنى_الليبي#طوفان_الكرامة pic.twitter.com/sD4yuF5bqy— Hala AlBader🇱🇾🇱🇾 (@KiritsSanita) June 19, 2019
وفي وقت سابق أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة عن انضمام كتيبة العبور التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، إلى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان إلى أنها أصدرت بيانها من مكان تمركزها في مدينة بني وليد المجاهدة وتشكل مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونه وحتى الشويرف.
وكشف القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، أن الموقف الأوروبي يبقى مهما بالنسبة لليبيا، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في طرابلس لن تتوقف قبل أن تنجز كافة أهدافها.
وقالت صحيفتا العنوان والمرصد الليبيتين نقلا عن حفتر: "نحن نعوّل على سواعد جنودنا وضباطنا الميامين وعلى دعم الشعب الليبي الذي لم يخذلنا منذ بداية حربنا على الإرهاب واستعادة الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: انشقاق كتائب جديدة عن "الوفاق" دون إعلان وتكليفها بمهام خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.