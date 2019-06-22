الولايات المتحدة تكشف حقيقة "رسالة إيران" عبر عُمان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وقالت أرتاغوس إن هذه التقارير دعاية إيرانية، مطالبة طهران بـ"مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لوكالة "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية.

وأكد ترامب في رسالته أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسمائهم.

وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته.

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وكان رد إيران الفوري على رسالة الرئيس الأميركي، التأكيد على موقف مرشد نظام طهران، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة.

وارتفع سقف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق خليج هرمز، الخميس، فيما يترقب العالم ردا أميركيا.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن ترامب وافق على خطة عسكرية لضرب أهداف إيرانية، بعد إسقاط الطائرة الأميركية، الخميس، لكنه تراجع فجأة.