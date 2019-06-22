الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ذكرت وكالة أنباء فارس أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت الممثل الدبلوماسي للإمارات للاحتجاج على السماح بانطلاق الطائرة الأمريكية المسيرة، التي أسقطتها طهران يوم الخميس، من قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي الإماراتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #إيران تستدعي الممثل الدبلوماسي #للإمارات للاحتجاج على انطلاق طائرة أمريكية مسيرة من أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.