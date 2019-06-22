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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي

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وقال مراسل "سبوتنيك" بريف حماة الشمالي أن رشاشات "م ط" المكلفة بحماية مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة مذخرة بـ ١٠ صواريخ مليئة بمواد شديدة الأنفجار ويبلغ طول جناحيها نحو 1.5 مترا.

© Sputnik . Bassel Shartouh

ونقل المراسل عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف طائرة مسيرة تحاول الاقتراب من مطار حماه العسكري، ليتم التعامل معها عبر المضادات الأرضية، مؤكدا إسقاطها في محيط المطار دون إحداث اي أضرار.

وأضاف المصدر أن الكشف على الطائرة أظهر أنها معدلة محليا وتحمل 10 صواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار، كما أنها مزودة بنظام تصوير وبتقنية (GPRS) التي تستخدم الموجات الراديوية للشبكات المحمولة، بالإضافة إلى نظام إطلاق آلي للصواريخ.

وقامت وحدات الهندسة بتفكيك الطائرة والكشف عنها بشكل كامل للوقوف بدقة على مواصفاتها.

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