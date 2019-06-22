الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار بريف حماة الشمالي

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وقال مراسل "سبوتنيك" بريف حماة الشمالي أن رشاشات "م ط" المكلفة بحماية مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة مذخرة بـ ١٠ صواريخ مليئة بمواد شديدة الأنفجار ويبلغ طول جناحيها نحو 1.5 مترا.
© Sputnik . Bassel Shartouh
وأضاف المصدر أن الكشف على الطائرة أظهر أنها معدلة محليا وتحمل 10 صواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار، كما أنها مزودة بنظام تصوير وبتقنية (GPRS) التي تستخدم الموجات الراديوية للشبكات المحمولة، بالإضافة إلى نظام إطلاق آلي للصواريخ.
وقامت وحدات الهندسة بتفكيك الطائرة والكشف عنها بشكل كامل للوقوف بدقة على مواصفاتها.
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