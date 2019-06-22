مقتل عناصر من أنصار الله خلال مواجهات مع قوات هادي في تعز

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Sputnik
وأضاف "إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمع للمليشيات واحرقت طقم عسكري ومقتل جميع من كانوا على متنه واستعادة كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات".
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