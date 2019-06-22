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مقتل عناصر من أنصار الله خلال مواجهات مع قوات هادي في تعز

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ونقلت وكالة "سبأ نت" اليمنية عن المتحدث باسم قوات هادي، الركن العقيد منصور، الذي أشار إلى أن المواجهات أدت إلى مقتل قائد في تنظيم "أنصار الله" في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبو علي" ومقتل خبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين وأصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة".

وأضاف "إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمع للمليشيات واحرقت طقم عسكري ومقتل جميع من كانوا على متنه واستعادة كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات".

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