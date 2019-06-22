مقتل جندي في هجوم لـ"داعش" على نقطة أمنية شرقي العراق

(ديالى) العراق /حسين الأمير/ الخليج 365

قتل جندي عراقي وأصيب آخر، السبت، في هجوم شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي، على نقطة أمنية في محافظة ديالى، شرقي البلاد.



وقال حبيب الشمري ضابط شرطة برتبة نقيب، إن "عناصر داعش شنت هجوما مسلحا على نقطة أمنية قرب قرية يوسف هيلان شرقي ديالى".

وأضاف الشمري أن الهجوم أسفر عن "مقتل جندي عراقي وإصابة آخر بجروح بالغة الخطورة".



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وبدأ تنظيم "داعش" مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.



وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.



ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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