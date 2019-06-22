شركة #أرامكو توتال تعلن عن #وظائف تقنية وإدارية شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت شركة ” أرامكو توتال ” للتكرير والبتروكيماويات ساتورب في مدينة الجبيل الصناعية، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة لحملة شهادة البكالوريوس؛ وذلك للعمل وفقاً للمسميات والشروط التالية:
– مدير الشبكات والاتصالات
– أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات، أو هندسة الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.
– يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة CCNP وهي شهادة سيسكو للشبكات المتعمدة، أو ما يعادلها.
– الخبرة التي لا تقل عن 4 أعوام في إدارة الشبكات، وإدارتها من عامين على الأقل في دور مماثل.
* مشرف ورش العمل
– أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية، أو ما يعادلها.
– الخبرة التي لا تقل عن 8 أعوام في إدارة مستودع المصفاة، ومنها 4 أعوام على الأقل في دور مماثل.
* مشرف التطوير الوظيفي
– أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرة، أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 أعوام، في إدارة المواهب والتطوير الوظيفي منها 4 أعوام في دور مماثل.
وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 19 / 6 / 2019 ميلادي، ويتم التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: (هنا).
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