حديقة أبها الجديدة تخصص مسرح الأطفال

نجود علي

خصصت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة مساء يوم أمس اقامة مسرح للطفل وسط كثافة للحضور ، وأكد الكثير من الزوار لحديقة أبها الجديدة بأن تفعيل مسرح الطفل له أهمية كبيرة لدى الأطفال وأسهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.

وتنوعت تلك الفقرات المصاحبة للمسرح وبمشاركة عدد من الأطفال، فيما تقضي العائلات أغلب الوقت التواجد في مواقع الكافي والمطاعم ، ولقيت مواقع الألعاب الترفيهية للأطفال إقبال متزايد لحجز التذاكر والتي تعتبر بأسعار مخفضة تتراوح ما بين الخمسة و العشرة ريال .

فيما تشهد صالة الألعاب في أر الإلكترونية حضور الشباب والشابات لها بشكل يومي ، ويذكر بأن شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة تعكف على زيادة العمل والتطوير لحديقة أبها الجديدة بما يخدم الزوار والأهالي القادمين إلى زيارة حديقة أبها الجديدة.

وتوزيع العاملين في مجال التنظيم وتشغيل الألعاب في الحديقة وهم شباب وشابات من أبناء المنطقة.