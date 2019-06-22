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مستشار لرئيس إيران: على ترامب تخفيف العقوبات إن كان لا يريد الحرب مع طهران

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد حربا مع طهران فعليه أن يخفف العقوبات وذلك بعد تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية.

كما غرد حسام الدين آشنا على تويتر "الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة، إذا كنت لا تريد حربا فعليك أن تفعل شيئا ما بشأن العقوبات".

للمزيد علل ىيورونويز:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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