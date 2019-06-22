أسرة توجد مقهى بين أحضان طبيعة عسير الساحرة

ابها

في بادرة جديدة تدل على إيمان المجتمع المحلي بمنطقة عسير باستثمار مقومات المكان وإيجاد مواقع تخدم قطاع السياحة؛ أوجدت أسرة مقهى بين أحضان طبيعة قرى بني مازن الساحرة.

وتعود تفاصيل القصة إلى قرار رب الأسرة أحمد هادي المازني بالإبقاء على أشجار بستان مزرعته الريفية التي يمتد عمرها إلى ١٥٠ عام و تبلغ مساحتها نحو ٤ آلاف متر مربع والتي تحوي الفواكهة ونحوها واستغلال المساحات التي كانت تشغلها الذرة والشعير بإيجاد جلسات عائلية مساحة كل منها ١٦ متر مربع (٤ / ٤ ).

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واللافت في الأمر أن كافة التصاميم والإنشاءات نفذها بنفسه برفقة أبنائه، وأن ما سيقدم من مأكولات شعبية ومشروبات وأنواع الحلويات ستعدها وتقدمها أسرته، وإن احتاجت لأيدي عاملة، فسيدعها بالسعوديين والسعوديات.

وأبان المازني أن الافتتاح الرسمي سيكون الأسبوع المقبل، وسيكون المقهى متاحا لاستقبال زواره.

وشدد على أن المجتمع المحلي في عسير كان أول من بادر بالتفاعل مع تفعيل قطاع السياحة، واستثمار المقومات التي تملكها المنطقة بما يخدمه ويخدم هذا القطاع ، و أن الفرصة مواتية لكثير من الأفكار التي تخدم الطرفين.

مما يجدر بالذكر أنه على ارتفاع نحو ٨ آلاف قدم؛ تشكل قرى بني مازن منظراً بانورامياً فريداً على مدينة أبها، وتبعد ٨ كيلو مترات عن المدينة غرباً على مساحة نحو ٤٥٠٠ كيلو متر، على محاذاة من قرى السودة وجبل تهلل جنوباً، إذ تشعر خلال وجودك بالقرية بأنك تعيش وسط بيئة جغرافية لم تمس أو تلوث من التطور الذي يشهده العالم في القرنين الميلاديين الأخيرين، وهو ما يدفع سكانها من الخشية على تطويرها لعل التمدن يفسد رونقها، فهي بالنسبة إليهم الرئة النقية الممدة بالأوكسجين.

وتجتمع الطبيعة الخلابة من مدرجات زراعية على المرتفعات ومزارع أخرى في واديها، مع تراث عريق في كثير من بيوتها القديمة التي تبقى شواهد مضيئة على تاريخ ضارب في أعماق التاريخ، أبرزها قرية المخض التراثية التي تضم مسجد الخليفة يزيد بن معاوية، الذي يعود إلى عام ٧٠ للهجرة النبوية بحسب إمام وخطيب الجامع الشيخ عائض بن عبدالله الجهري، الذي بيّن أنه عندما تم ترميم المسجد عام ١٤١٣، وجدت ألواح خشبية في سقف المسجد تشير إلى عمر المسجد.