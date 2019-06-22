صحيفة الخليج الالكترونية أكدت مصادر في الشرطة العراقية وقوع انفجار في مسجد شرقي العاصمة بغداد، أسفر عن مقتل 7 أشخاص ظهر الجمعة. ووفقا لموقع “السومرية نيوز”، فإن 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد تفجير بحزام ناسف في مسجد بمنطقة البلديات، شرقي العاصمة بغداد. وقالت مصادر بالشرطة إن انفجار قنبلة أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 كانوا في المسجد ظهر الجمعة. ووفقا لوكالة “رويترز”، أكد مصدر بالشرطة، إن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة بدائية الصنع استخدم في الهجوم على المسجد الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية: مقتل 7 إثر انفجار داخل مسجد في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.