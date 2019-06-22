إصابة 240 متظاهراً في اشتباكات مع الشرطة بجورجيا

الخليج - د ب أ

ذكرت وسائل الإعلام الجورجية اليوم الجمعة أن المظاهرات التي خرجت بعد فجر اليوم أسفرت عن إصابة 240 شخصا، وفقا لما ذكره مسؤول بوزارة الصحة.

وحاول المتظاهرون في العاصمة تبليسي اقتحام مبنى البرلمان، مطالبين باستقالة رئيس المجلس التشريعي إيراكلي كوباكيدزي.

وذكرت شبكة “فيرست تشانيل” التلفزيونية الرسمية أن أكثر من مئة شخص لا يزالون في المستشفى.

ونقلت الشبكة عن النائب الأول لوزير الصحة زازا بوكوا القول: “أغلب الحالات هناك مصابة بصدمة ورضوض، وإصابات بالعين”.

وتأتي الاحتجاجات وسط زيارة مثيرة للجدل يقوم بها وفد من روسيا للبلاد.

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يشار إلى أن المشاعر المناهضة لروسيا قوية للغاية في جورجيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، حيث تثير القوى السياسية مخاوف من استعادة روسيا نفوذها في البلاد.

وهزمت روسيا القوات الجورجية في حرب قصيرة في عام 2008 على خلفية النزاع في منطقتين جورجيتين انفصاليتين،هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وتعترف روسيا بالإقليمين كدولتين مستقلتين.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الجورجي مئات الأشخاص وقد وقفوا أمام مبنى البرلمان، ويحاول الكثير منهم إزالة حواجز وضعتها الشرطة.

وهددت وزارة الداخلية بإجراءات صارمة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفرقة المتظاهرين.