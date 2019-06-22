شكرا لقرائتكم أردوغان يجتمع برئيس اقليم كردستان في إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 21:55

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، برئيس إقليم كردستان (شمال العراق) نيجيرفان بارزاني في مدينة إسطنبول.



وأفادت وكالة الاناضول التركية ان اللقاء جرى في المكتب الرئاسي في قصر دولمة بهتشه، بعيداً من عدسات الصحافيين.

ويأتي اللقاء غداة اجتماع بارزاني برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في العاصمة العراقية بغداد، للمرة الاولى بعد انتخابه رئيساً لإقليم كردستان.

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وافاد بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الخميس، أن "عبد المهدي اكد خلال اللقاء على وحدة العراق وأهمية العمل المشترك والتعاون من اجل تحقيق مصالح جميع المواطنين العراقيين بمن فيهم مواطنو الإقليم، والعمل كفريق واحد لحل جميع المسائل العالقة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أبناء الوطن الواحد، وتطبيق الدستور الاتحادي، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة وحل جميع الملفات واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".

ونقل البيان عن بارزاني قوله: "انني حرصت على ان تكون بغداد محطة الزيارة الاولى لأنها عاصمتنا الاتحادية، ونحن وجميع القادة في الاقليم والشعب الكردي ينظرون الى بغداد بأنها عمقنا الاستراتيجي، ولدينا ارادة جادة بتجاوز وحل جميع الخلافات والمسائل العالقة".

وانتخب برلمان إقليم كردستان، نهاية مايو (أيار) الماضي، بارزاني مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيسا للإقليم بغالبية 68 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانيا.