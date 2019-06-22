شكرا لقرائتكم جنبلاط: إلى أين يجرنا حاكم أميركا وأمثاله في لبنان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 20:53

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "إلى اين نعم إلى أين. اليوم أكثر من أي وقت مضى يحضرني هذا السؤال. الى أين يجر العالم حاكم أميركا(الرئيس دونالد ترامب) وإلى أين يجروننا أمثاله في لبنان؟".



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شهيب و"الثنائيات البارزة والثلاثيات المستترة"

من جهته قال وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب خلال احتفال في الباروك، في اطار احتفالات تسليم مدارس رسمية أعيد تأهيلها ضمن اطار برنامج "قدرة" الذي يموله الصندوق الاوروبي والوكاله الالمانية للتعاون الدولي، في حضور السفير الالماني جورج برغلين ومدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وحشد من مديري المدارس وشخصيات اجتماعية وتربوية: "الباروك صورة جميلة عن لبنان الذي نطمح ونريد: بيئة طبيعية بعيدة من تلوث الهواء والماء والتربة والافكار السياسية الهدامة، فهي نموذج للعيش الواحد تلفظ التطرف وتهوى التنوع، كما هذا الجبل الساعي دوما بقيادته السياسية الى حفظ الدستور والميثاق الوطني الجامع لكل المكونات بعيدا من الثنائيات البارزة والثلاثيات المستترة".

... والعريضي يأمل باعادة ترتيب العلاقة مع الحريري

الى ذلك أكد الوزير والنائب السابق غازي العريضي​ "اننا لا نريد قطيعة مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فهو أخ وصديق بالنسبة لي على الصعيد الشخصي"، معتبراً أن "العلاقة الآن تحتاج الى مراجعة جدية في العمق بالسياسية أولا بعيدا عن المصالح وكل ما يقال في البلد. نحن نريد ان يكون رئيس الحكومة قويا"، لافتاً الى "اننا دفعنا الدم ليكون هذا الموقع قويا ويمارس رئيس الحكومة دوره بصلاحيات كاملة في اطار الشراكة في الحكم بالبلد، وتطبيق ​اتفاق الطائف​، وانطلاقا من هنا اقول لا بد من مراجعة جدية"، معتبراً أن "هناك خلاف بالقراءة السياسية لواقع البلد آمل اعادة ترتيب العلاقة".