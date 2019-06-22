شكرا لقرائتكم زمكحل في نقاش مع مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان: لتأسيس لوبي اقتصادي دولي لحماية بلادنا والقطاع المصرفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 19:59

أقام تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، غداء نقاش مع رئيس مجلس إدارة مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان American Task Force for Lebanon (ATFL)، السفير إدوارد غابريال وأعضاء مجلس الإدارة، من الولايات المتحدة الاميركية، في مطعم "لومايون"- الأشرفية.



ويعمل فريق العمل الأميركي من أجل لبنان، وفق بيان له، على تسهيل إجراء دراسة تحت إشراف فريق توجيه من الخبراء بهدف تحقيق غرضين رئيسيين: الأول توثيق رؤية الشعب اللبناني تجاه بلده للـ 10-15 سنة المقبلة باستخدام البيانات المفتوحة المصدر، والاقتراع، والمقابلات، ومجموعات التركيز لإثراء الفهم الأميركي لتلك الرؤية، وما هو دور الولايات المتحدة حسب اللبنانيين، إن احتاج الأمر الى دعم هذه الرؤية. والثاني هو تزويد الإدارة الأميركية والكونغرس وصناع القرار والمحللين ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والجماهير الأخرى بفهم متعمق لأهمية لبنان بالنسبة إلى المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، والقيام بتوصية سياسات خاصة بالولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط، من شأنها أن تعزز العلاقات الثنائية التي تعكس المصالح والقيم المشتركة (بين لبنان والولايات المتحدة). وأن الهدف من هذه الدراسة، هو وصف كيف يرى اللبنانيون مستقبل بلدهم، وإبراز "قيمة" لبنان أمام الولايات المتحدة من حيث المصالح الإستراتيجية الأميركية وكيف ينبغي أن يؤثر ذلك على إعتبارات السياسة الأميركية.

شارك في النقاش، أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري في التجمع اللبناني العالمي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال البارزين اللبنانيين في العالم والشخصيات الإقتصادية اللبنانية والإقليمية الرفيعة المستوى.

زمكحل

بدءا، تحدث زمكحل فقال: "نجحتم في بناء شركات كبيرة متعددة الجنسيات، في الولايات المتحدة الاميركية، وأيضا دخلتم الحياة السياسية في بلدكم المضيف وأثبتم مرونة غير مسبوقة في مواجهة الأزمات المالية والركود الدولي المتعدد. علينا أن نتعلم كيفية العمل ضمن مجموعات، والتحالفات الإستراتيجية التي من شأنها أن تكون بمثابة نقطة انطلاق والسماح لنمو أكثر ضمن مجموعات. من المهم بناء شراكات مميزة مع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم، والتجمعات الإقتصادية اللبنانية العالمية، وخلق التآزر الإنتاجي بغية تنفيذ إستراتيجيات جديدة للتنمية، وتعزيز الجسور والتعاون والتواصل مع رجال الأعمال اللبنانيين في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "نحن فخورون بالجالية اللبنانية في العالم وخصوصا في أميركا التي تشكل إحدى أهم المزايا والقوى الرئيسية لدينا التي لا يُستهان بها والتي يجب علينا الإستفادة منها لإنعاش إقتصادنا وحماية بلادنا من أي عدوان، في ظل الركود الإقتصادي السائد في لبنان وفي المنطقة المحيطة".

"نعيش أزمة سيولة كبيرة"

وزاد: "إن لبنان يمر في أصعب الفترات في تاريخنا الإقتصادي والإجتماعي والمالي، لكننا واثقون أننا لم نعد نستطيع الإتكال على إقتصادنا التقليدي، لكن علينا أن ندعم هذه الأسس التقليدية بإقتصاد المعرفة من خلال خلق شراكات جديدة، وخصوصا إعادة الإستثمار ضمن الشركات القائمة التي تحتاج إلى رؤوس أموال لإعادة الإستثمار والتطوير والتنويع. نحن ندرك تماما أن مرونة الٌإقتصاد اللبناني ونقاط قوته لا يصلحان اليوم، ونحن نعيش أزمة سيولة كبيرة. لذا علينا أن نكون مبتكرين ورياديين من خلال رسم إستراتيجيات جديدة. نحن نطلب مساعدة المجتمع الدولي للوقوف الى جانب الشركات اللبنانية بغية تأمين القروض المدعومة للأموال التشغيلية، وأيضا لتنويع وتطوير أنشطتها وأسواقها".

"في مجموعتكم أعضاء فاعلين في الكونغرس"

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اضاف: "إننا نطمح أيضا إلى تأمين سيولة لخلق أندماج الشركات، أو حتى الإستحواذ، بغية بناء مجموعات متكاملة بإستطاعتها التعايش مع الأزمات، وأن تُنافس الشركات الكبيرة أيضا. إن في مجموعتكم أعضاء فاعلين في الكونغرس الأميركي، وفي السياسة العليا، لذا نطلب منكم تأسيس معنا "لوبي" إقتصادي - دولي بغية حماية إقتصادنا وبلادنا، ولا سيما حماية قطاعنا المصرفي الشفاف والمنتج والذي هو ركن أساس وعمود فقري لبلادنا من أي عقوبات غير محقة وغير مبنية على أي أسس. إننا نفخر بشراكاتنا وقطاعنا المصرفي الذي يتبع أعلى معايير الإمتثال".

"أياد سوداء تعمل لتحطيم لبنان"

واذ اشار الى أن "لبنان كان دائما محميا من اليد الإلهية التي تحرسه، والأيادي البيضاء التي تريد بقاءه قويا، عزيزا في الشدائد والسلام"، لفت الى أن "في الوقت عينه نعرف تماما أن هناك أياد سوداء تعمل لتحطيمه. لذا نطلب منكم أن تكونوا المظلة الحامية لبلدكم، وان تكونوا سفراءنا، في كل الإجتماعات الرسمية في الولايات المتحدة، وأن تُوصلوا صوتنا عبر وجودكم في "المنصات" العليا لحمايتنا، وإعطاء الصورة الحقيقية عن لبنان".

غابريال وأهمية لبنان للمصالح الأميركية

من جهته، أشاد السفير غابريال بجهود تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة زمكحل "الذي يبذل كل ما في وسعه لتسليط الضوء على المشكلات الاقتصادية والتجارية، ولا سيما في ما يتعلق بالشركات والمؤسسات اللبنانية في لبنان والعالم، بغية وضع الحلول المناسبة لها، وإعطاء النتائج الإيجابية بما يخدم الإقتصاد اللبناني وجذب الإستثمارات، وتبادل الخبرات والمعارف مع رجال وسيدات الأعمال في العالم".

وتحدث عن هدف الزيارة للبنان "حيث يعمل فريق العمل الأميركي من أجل لبنان على تسهيل إجراء دراسة تحت إشراف فريق توجيه من الخبراء بغية توثيق رؤية الشعب اللبناني تجاه بلده، وتحديد دور الولايات المتحدة حسب اللبنانيين، إن إحتاج الأمر، لدعم هذه الرؤية، وتزويد الإدارة الأميركية والكونغرس وصناع القرار والمحللين ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والجماهير الأخرى بفهم متعمق لأهمية لبنان بالنسبة إلى المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، والقيام بتوصية سياسات خاصة بالولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط كي تعزز العلاقات الثنائية التي تعكس المصالح والقيم المشتركة".

"لإستعجال الخصخصة وإصلاح القطاع العام"

وقال: "ناقشنا مع التجمع اللبناني العالمي الشؤون الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ورؤية الولايات المتحدة حيال لبنان. وأعتقد أن على المدى البعيد سيحقق لبنان نتائج جيدة بالنسبة للنهوض بإقتصاده وتصحيح الأخطاء فيه"، مشيرا إلى "أن لبنان يعاني في الوقت الحاضر مشكلات وصعوبات ولا سيما حيال ضرورة إستعجال الخصخصة، وإصلاح القطاع العام وإيجاد الحلول التي تخدم القطاع الخاص".

وشدد على "أن القطاع الخاص اللبناني يملك زمام المبادرة في لبنان، المنطقة والعالم حيال توسيع مجالات إستثماراته، ما يرفد الإقتصاد اللبناني نسب نمو مرتفعة، ويعزز القدرة المالية في لبنان على الإستمرار والتقدم، وكسب الثقة الدولية به"، آملا في أن تتحقق في لبنان مخططات الإصلاح والتخفيف من عجز الموازنة الحكومية في لبنان كي يبدأ هذا البلد عملية النهوض بإقتصاده".