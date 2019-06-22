شكرا لقرائتكم قوات من مصر وتوغو تُجري تدريباً على مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 19:32

اختتمت فاعليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في غرب مصر.



Advertisements

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم الجمعة إن فعاليات التدريب تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين ثم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

وكانت المراحل الأولى للتدريب تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كل المهام التدريبية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة على الأهداف الثابتة والمتحركة.

وأشاد مساعد وزير الدفاع المصري اللواء أركان حرب ناصر عاصي بما تم تنفيذه خلال مراحل التدريب مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

وقال بيان الجيش إن مصر تولي اهتماما كبيراً بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات خصوصاً في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019، كما تسهم تلك التدريبات المشتركة في تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم مع الدول الشقيقة والصديقة.