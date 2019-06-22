شكرا لقرائتكم بروكسيل تجدّد رفضها تعديل اتفاق "بريكزيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل، لندن - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 18:36

وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيراً جديداً إلى الرئيس المقبل للحكومة البريطانية، مؤكداً أنه لن يكون ممكناً إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسيل حول خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت).



وأفاد مصدر أوروبي بأن المناقشات حول "بريكزيت" بين قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد، في بروكسيل اليوم الجمعة، لم تستمر أكثر من 10 دقائق.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "إننا مستعدون لمناقشة العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حال تطوّر موقف المملكة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً".

وأضاف: "ننتظر تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد. بعد ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية واقتراحاتها الجديدة. لكن موقفنا لم يتغيّر". وتابع: "سيكون بريكزيت ربّما أكثر تشويقاً من قبل، نتيجة قرارات خاصة في لندن، ولكن لم يطرأ أي تغيير في ما يتعلّق بموقفنا".

أما المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فقالت: "أشرنا إلى أنه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نريد الحفاظ على تعاون جيد، وسنخوض محادثات مرة جديدة، لكننا شددنا في المقابل على أن الاتفاق تم التفاوض في شأنه برأينا".

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وينظم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الآن انتخاب زعيم جديد له، سيتولى رئاسة الحكومة، في سباق يتصدّره وزير الخارجية السابق المؤيّد لـ "الطلاق" بوريس جونسون، في مواجهة وزير الخارجية جيريمي هانت.

وكان جونسون قال خلال مناظرة تلفزيونية قبل ايام، ان خروج بلاده من الاتحاد في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ولو من دون اتفاق، لن يؤدي الى فرض رسوم جمركية جديدة فوراً. وأضاف: "لن تكون هناك رسوم جمركية، لن تكون هناك حصص لأن ما نريده هو الحصول على تجميد الاتفاقات الحالية، وفق نظام غات24، حتى التفاوض على اتفاق تبادل حر".

و"غات24" هو بند ضمن اتفاقية "غات" (الاتفاقية العامة حول الرسوم الجمركية والتجارة) التي انبثقت عنها منظمة التجارة العالمية. ويعتبر أنصار "بريكزيت" من دون اتفاق أن هذا البند يتيح للمملكة المتحدة الحفاظ على الشروط الحالية للتجارة مع الاتحاد الاوروبي لعشر سنين، في انتظار اتفاق الطرفين على اتفاق تجاري.

لكن حاكم "بنك إنكلترا" مارك كارني فنّد تصريحات جونسون في هذا الصدد، قائلاً: "قواعد غات واضحة، وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قدّم شهادته حول الموضوع في البرلمان، بل إنني تحدثت في الأمر شخصياً مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. غات24 يطبّق في حال وجود اتفاق، ولا ينطبق إذا قررتم الخروج من دون اتفاق أو لم تتوصلوا الى اتفاق".

وزاد: "يجب ان نكون واضحين واعتبار أن عدم وجود اتفاق مع الاتحاد سيؤدي الى رسوم جمركية آلياً، لأن الأوروبيين سيكونون مرغمين على أن يطبّقوا معنا القواعد التي يطبّقونها مع الآخرين".