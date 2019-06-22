شكرا لقرائتكم اتفاق على تعزيز التعاون بين الأردن وسنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 18:35

عاد ملك الأردن عبدالله الثاني اليوم الجمعة الى العاصمة الأردنية عمان بعد زيارة رسمية استمرت يوميين في سنغافورا، عقد خلالها أمس لقاءين منفصلين مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، ورئيس وزرائها لي هسين لونغ،

تم خلالهما التأكيد على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين.

وافاد بيان نقلته وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عبد الله الثاني "اتفق ورئيسة سنغافورة ورئيس الوزراء، خلال اللقاءين اللذين عقدا في قصر استانا الرئاسي، على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعسكرية والتعليمية والمياه وتبادل الخبرات في القطاع العام والتدريب المهني". كما تم التأكيد على "ضرورة البناء على الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وأهمية منتدى الأعمال الأردني السنغافوري لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية".



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واوضح البيان ان المحادثات "تناولت الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، حيث جرى التأكيد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على بناء شراكات بينهما لإقامة مشاريع مشتركة، وأهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري". وأكد العاهل الاردني على أهمية المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة" كمنصة لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بتنامي خطاب الكراهية والتطرف، مشيدا بجهود سنغافورة في تعزيز الحوار بين الأديان والتقريب بين الثقافات.

واضاف البيان ان "المحادثات تناولت المستجدات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد عبد الله الثاني على أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيدا بمواقف سنغافورة في هذا الملف.

وحذر ملك الاردن من أن "استمرار عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيقود إلى مزيد من التطرف والعنف في المنطقة".

واشار البيان الى انه "جرى بحث التحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسبل دعمها لمواصلة دورها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين".

كما تم استعراض الجهود التي يبذلها الأردن من أجل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف ضمن نهج شمولي.