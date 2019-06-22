شكرا لقرائتكم جورجيا: استقالة رئيس البرلمان بعد صدامات تلت مداخلة لنائب روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تبيليسي، موسكو - أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 18:35

أعلن رئيس برلمان جورجيا إراكلي كوباخدزه استقالته، بعد صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على مداخلة لنائب روسي في برلمان الجمهورية السوفياتية السابقة.



واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "ما حدث في جورجيا ليس أكثر من استفزاز ينمّ عن كراهية لروسيا، ولا يمكن إلا أن نشعر بقلق حياله".

في تبيليسي، قال الأمين العام للحزب الحاكم "الحلم الجورجي" خاخا كالادزه إن "قرار كوباخدزه مغادرة منصبة دليل على مستوى المسؤولية الذي حدّده حزبنا، وليس تنازلاً لطلبات غير مسؤولة لأحزاب المعارضة".

جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات الجورجية أن 160 متظاهراً و80 شرطياً جُرحوا نتيجة إطلاق رصاص مطاطي وغاز مسيّل للدموع على المحتجين أمام البرلمان.

Advertisements

وأشار مستشار رئيس الوزراء ماموكا باختادزه الى أن آلافاً حاولوا اقتحام مبنى البرلمان، فتصدّت لهم قوات مكافحة الشغب، مستخدمةً غازاً مسيلاً للدموع ورصاصاً مطاطياً.

واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان، احتجاجاً على السماح للنائب الروسي سيرغي غافريلوف بإلقاء كلمة أمام البرلمان، في إطار مشاركته في الاجتماع السنوي للجمعية البرلمانية الدولية حول الأرثوذكسية، وهي منتدى لنواب الدول ذات الغالبية الأرثوذكسية.

وفور شيوع نبأ إلقاء النائب الروسي كلمته، احتشد حوالى 10 آلاف متظاهر وسط تبيليسي، مطالبين كوباخدزه بالاستقالة. وقال جيجي أوغولافا، وهو قيادي في "الحزب الأوروبي الجورجي" المعارض: "المحتجون يدعون الى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة واستقالة رئيس البرلمان ووزير الداخلية. سنحقّق هذه الأهداف من خلال احتجاجات سلمية".

وأثارت مشاركة نواب روس في المنتدى احتجاجات، إذ خاضت جورجيا في آب (أغسطس) 2008 حرباً ضد روسيا، حسمتها الأخيرة لمصلحتها خلال 5 أيام.

وكرّست تلك الحرب الخاطفة فقدان جورجيا السيطرة على منطقتيها الانفصاليين المؤيّدتين لموسكو، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما، فيما تعتبرهما تبيليسي وحلفاؤها الغربيون واقعتين تحت "احتلال عسكري غير مشروع" من القوات الروسية المنتشرة فيهما.