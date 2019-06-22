شكرا لقرائتكم بكين وبيونغيانغ تعتزمان "تعزيز اتصالاتهما الاستراتيجية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 16:43

أشادت كوريا الشمالية بعلاقاتها مع حليفتها التاريخية الصين، التي اختتم رئيسها شي جينبينغ اليوم الجمعة زيارة لبيونغيانغ استمرت يومين وارتدت طابعاً رمزياً كبيراً.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال لضيفه إن زيارته كانت فرصة لتظهر "للعالم ثبات الصداقة بين كوريا الشمالية والصين وقوتها".

وأضافت أنه في وقت "تجري تغييرات خطرة ومعقدة في الأوضاع الدولية والإقليمية"، وافق كيم وشي جينبينغ على "تعزيز الاتصالات الاستراتيجية الوثيقة" والدفع بـ "مصالحهما المشتركة".

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وشي جينبينغ أول رئيس صيني يزور الدولة الستالينية منذ 14 سنة، علماً ان كيم سافر إلى الصين مرات للقائه، لا سيّما خلال المفاوضات المتعثرة بين بيونغيانغ وواشنطن.

واصطف عشرات آلاف المواطنين في بيونغيانغ على جوانب الطرق، ترحيباً بشي. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأنهم يعبّرون عن "مشاعرهم الودية" للمواطنين الصينيين الذين "يشاركونهم أفراحهم وأحزانهم" في السعي الى تحقيق الاشتراكية.

وجال كيم وشي سوياً في شوارع العاصمة في سيارة ليموزين مكشوفة، بعدما حظي الرئيس الصيني والوفد المرافق مساء الخميس بعرض خاص للألعاب الجماعية لكوريا الشمالية.

وتخلّل ذلك عرض صور تعبّر عن التاريخ الصيني - الكوري، بينها جنود يقاتلون سوياً خلال الحرب الكورية (1950-1953)، فيما كانت الخلفية تتغيّر باستمرار، لتعرض عبارات صداقة وصوراً لشي وكيم. كذلك أدى المشاركون في العرض أغنية "أحبّك يا صين".