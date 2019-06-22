​الحرس الثوري الإيراني: هذه الدولة العربية جزء من الولايات الأمريكية

وقال قائد القوات الجوية الإيرانية، في تصريحات لقناة "المسيرة" اليمنية، إن "طهران ليست بحاجة لصناعة طائرات مسيرة شبيهة بالأمريكية فلدينا القدرة على تصميم وصناعة طائرات متطورة بجهود ذاتية".

​#المسيرة_عاجل | قائد القوات الجو فضائية في #الحرس_الثوري #للمسيرة: لسنا بحاجة لصناعة طائرات مسيرة شبيهة بالأمريكية فلدينا القدرة على تصميم وصناعة طائرات متطورة بجهود ذاتية

​وبشأن انطلاق الطائرة المسيرة الأمريكية، التي أسقطتها إيران، من الإمارات، قال أمير زادة إن "الإمارات لا تتمتع بالاستقلالية وهي جزء من الولايات الأمريكية".

​وكان زادة أعلن، أمس الجمعة، أن إيران امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 فردا، كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطت في الأجواء الإيرانية، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال: "في ظل وجود طائرة أمريكية بدون طيار في المنطقة كانت هناك طائرة أمريكية من طراز P-8 على متنها 35 شخصا. كما دخلت هذه الطائرة مجالنا الجوي و كان يمكن أن نسقطها، لكننا لم نفعل ذلك".