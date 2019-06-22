عواصم القرار في العالم تدعو إلى نزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أعرب المسؤولون في لندن وبرلين وبروكسل وموسكو ونييوريورك عن القلق جراّء تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين على ضرورة نزيل فتيل هذه الأزمة خاصة بعد ورود تقارير تفيد بأن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات عسكرية ضد طهران.

وبعد أسابيع من تصاعد التوتر في ظل سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط في الخليج، قالت إيران يوم أمس الخميس إنها أسقطت طائرة مراقبة عسكرية مسيرة أمريكية، الأمر الذي أجج مخاوف من مواجهة عسكرية صريحة بين البلدين الخصمين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الطائرات الحربية الأمريكية حلقت في الجو وأن السفن اتخذت مواقعها، قبل أن يصدر لها أمر بإلغاء العملية، دون إطلاق أي نيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بالإدارة شاركوا في المناقشات أو أطلعوا عليها قولهم إن الأهداف شملت أجهزة رادار وبطاريات صواريخ.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر تنفيذ الضربات في وقت مبكر من يوم الجمعة للحد من الخطر بالنسبة للجيش الإيراني والمدنيين، ولم يتضح ما إذا كانت الهجمات على إيران قد تمضي قدما فيما بعد أو إن كان ترامب عدل عن قراره أم أن إدارته ساورها القلق بشأن الترتيبات اللوجيستية أو الاستراتيجية.

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المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك رويترز

واشنطن: من المهم نزع فتيل التوتر

وفي أعقاب التصعيد المشار إليه، قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك اليوم الجمعة إن من المهم "أن نبذل أقصى ما في وسعنا" لنزع فتيل التوتر مع إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي في الرياض "مساعينا الدبلوماسية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على جهودنا الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية... من المهم أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنزع فتيل (التوتر)".

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رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رويترز

الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الخليج لكنه لا يرى حاجة للتدخل

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم بعد قمة للاتحاد إن زعماء التكتل يشعرون بقلق بالغ بشأن التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج لكنهم لا يرون سببا للتدخل ببيان خاص من جانبهم.

توسك في مؤتمر صحفي، قال مضيفاً: "بالطبع نتابع الموقف عن كثب ويساورنا قلق شديد إزاء التطورات بمنطقة الخليج لكن بصورة عملية لا يوجد سبب لتحضير بيان أوروبي خاص. أعتقد أن موقفنا مسؤول جدا".

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تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية رويترز

لندن تدعو لنزع فتيل التوتّر

وفي لندن أكدت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم أن بلادها على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في إيران، مشيرة إلى أن لندن تدعو باستمرار إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات.

وقالت المتحدثة باسم ماي: "قلنا مرارا وتكرارا إننا ندعو إلى نزع فتيل التوتر على كل الجبهات ولطالما أوضحنا مشاكلنا مع الأنشطة الإيرانية".

وأضافت "لا نعتقد أن التصعيد سيصب في مصلحة أي طرف ونواصل الحوار مع الولايات المتحدة وشركائنا". على حد تعبيرها.

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القلق يساور برلين © متوفر بواسطة Euronews SA رويترز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رويترز

ومن جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أنها وزعماء دول الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن الوضع الخاص بإيران على ضوء الأنباء التي تحدثت عن أوامر صدرت للجيش الأمريكي ببدء عملية عسكرية إيران، غير أنه قد تم إلغاء تلك العملية لأسباب لم تُعرف بعد.

وقالت ميركل للصحفيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي استغرقت يومين في بروكسل "يساورنا القلق بشأن الوضع ونؤيد المفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى حل سياسي لموقف متوتر للغاية".

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رويترز

الأمم المتحدة تدعو إلى التحلي بأعصاب من حديد

ومن ناحيتهأ قالت أليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في جنيف اليوم تعليقا على الوضع في الخليج إن جويتريش قال "أوصي بشيء واحد فقط: تحلوا بأعصاب من حديد".

وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز اليوم إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر فيها من أن هجوما أمريكيا على إيران بات وشيكا لكنه قال إنه لا يريد حربا مع إيران وإنما محادثات بشأن عدد من القضايا.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رويترز

الكرملين يدعو لضبط النفس

في هذه الأثناء دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة كل الأطراف لضبط النفس في الموقف المتعلق بإيران وقال إن موسكو قلقة من تفاقم التوتر بين واشنطن وطهران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم أمس الخميس إن أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيكون كارثة على الشرق الأوسط وسيؤجج العنف وسيؤدي إلى تدفق محتمل للاجئين.

وأضاف بوتين، خلال اللقاء التلفزيوني السنوي لاستقبال الاسئلة والإجابة عليها، أن موسكو تعتقد أن طهران ملتزمة تماما بالاتفاق النووي. ووصف العقوبات على إيران بأنها لا تستند إلى أي أساس.