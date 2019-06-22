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موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لـ "مجموعة المهام المشتركة لوكالة سبوتنيك:" نحن على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات".
© Sputnik . Vladimir Perogov
وبحسب الوكالة، أوضحت المصادر أن نحو 400 من قوام 800 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة" بلد "العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية إنه يحتفظ بوجود عسكري في العراق من أجل "مراقبة إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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