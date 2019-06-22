طيران الإمارات تغير مسارات رحلاتها لتفادي المخاطر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طيران الإمارات وخطوات احترازية بعد إسقاط إيران طائرة أميركية

وقال متحدث باسم طيران الإمارات "نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن منطقة أي مخاطر محتملة".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المتحدث قوله في بيان: "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات".

وأضاف: "ترك تغيير مسار الرحلات آثارا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، لذا فإننا ننصح عملاءنا أن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع emirates.com وكما نؤكد دائما، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق".