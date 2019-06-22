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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف بثلاث غارات معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.
© REUTERS / Khaled Abdullah
وسبق أن تعرض المعسكر إلى عشرات الغارات منذ انطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن في 26 آذار/ مارس من العام 2015م.
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قد أعلنت، أمس الجمعة، سيطرة مقاتليها على مواقع لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجماعة نفذت عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة جبل قيس في جيزان.
وأضاف أن العملية التي استمرت ساعات انتهت بسيطرة "أنصار الله" على إحدى التباب، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... طيران التحالف يقصف معسكرا لـ"أنصار الله" جنوب صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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