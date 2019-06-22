زيارة نائب روسي تطيح رئيس برلمان جورجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال رئيس البرلمان الجورجي، أمس الجمعة، غداة مواجهات عنيفة أوقعت أكثر من مئتي جريح بين الشرطة وآلاف المتظاهرين في العاصمة تبليسي، بسبب مداخلة لنائب روسي في البرلمان، تسببت بغضب شعبي، ووصفت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، موسكو بأنها «عدو ومحتل»، واتهمتها بإشعال الاحتجاجات، لكن الكرملين اتهم سياسيين متطرفين بالمسؤولية عما وصفه بأنه «تحريض ضد روسيا».

وقدم رئيس البرلمان، إيراكلي كوباخدزه، وهو من الحزب الحاكم «الحلم الجورجي»، استقالته، بداعي «حس كبير بالمسؤولية».

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، مرسوماً يمنع شركات الطيران

تظاهرات عنيفة في تبليسي.. وبوتين يوقف الرحلات

من السفر إلى جورجيا، اعتباراً من 8 يوليو/ تموز المقبل، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة.

وحاول عشرة آلاف شخص، أمس الأول، اقتحام البرلمان، احتجاجاً على كلمة النائب الروسي سيرجي جافريلوف الذي أثار وجوده في إطار المنتدى الدولي للبرلمانيين الأرثوذكس، صدمة في البلاد التي يعتبر كثير من مواطنيها روسيا قوة احتلال. وشهدت التظاهرة مواجهات خلفت 240 جريحاً، هم 160 متظاهراً، و80 شرطياً، استخدمت فيها الشرطة الغازات المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي. ودانت روسيا من جانبها، التظاهرة، واعتبرتها «استفزازاً ينم عن مشاعر كراهية للروس». وطلبت المعارضة من أنصارها التظاهر مجدداً، في تبليسي، مطالبة بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، واستقالة وزير الداخلية. (وكالات)