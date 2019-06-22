«حصوصة والأبطال السبعة» مسرحية لتعليم قيم التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت روضة ند الحمر بعرض المسرحية الاستعراضية «حصوصة والأبطال السبعة» على مسرح مدرسة العالم الجديد، برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية، وذلك ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم.

حضر المسرحية غاية المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية، وعدد من المعنيين والتربويين وأولياء الأمور، وخديجة الصايغ نيابة عن ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وشيخة محمد حزام مديرة نطاق تعليمي، وفرح محمد العطار مديرة الروضة.

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وشهدت المسرحية التي لاقت إعجاب وإشادة الحضور، مشاركة 277 طفلاً وطفلة بالروضة الأولى والثانية بإشراف الهيئة التدريسية بالروضة.

وأشادت غاية المهيري بالعرض، وتفاعُل أطفال الروضة وبحسن أدائهم وتقديمهم لمسرحية استعراضية على مستوى جيد لقى استحسان الحضور، مقدمة الشكر إلى إدارة الروضة والمشرفات على هذا العمل المسرحي الذي يتزامن مع «عام التسامح».

وقالت فرح العطار إن المسرحية هدفت إلى تعليم الأطفال قيم التسامح، مشيرة إلى أن تدريب الأطفال على أداء المسرحية بدأ من شهر أكتوبر الماضي. (وام)