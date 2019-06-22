شكرا لقرائتكم خبر عن روزالين يالو رائدة استخدام النظائر المشعة في الطب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

روزالين يالو.. اسم لا ينسى في حقل الطب النووي، حصلت في عام 1977 على جائزة نوبل؛ لتطويرها تقنية للنظائر المشعة تسمح بقياس كميات صغيرة من المواد البيولوجية المختلفة في دم الإنسان، وهو ما شكل فتحاً جديداً في استخدام النظائر المشعة في الطب.. عانت كثيراً خلال حياتها العملية، ولكنها أصرت على مواصلة شغفها العلمي، فأجرت عشرات التجارب العلمية، التي تحفظها ذاكرة الطب الحديث، كما ساعدت أبحاثها على تطوير الطب السريري، واكتشاف المواد المتناهية في الصغر، بما في ذلك الهرمونات والفيتامينات والإنزيمات.

وُلدت الدكتورة روزالين يالو في حي برونكس، نيويورك، في 19 يوليو /‏‏ تموز 1921، لوالد يدعى «سيمون سوسمان يالو»، ووالدة اسمها كلارا.. ذهبت إلى مدرسة والتون الثانوية (برونكس)، بمدينة نيويورك، وبعدها التحقت بكلية هانتر، كانت والدتها تأمل أن تصبح معلمة، لكنها قررت دراسة الفيزياء، تقول في ذلك: «كنت متحمسة لعلوم الفيزياء، أما عائلتي فرأت في مهنة التعليم مستقبلاً عملياً ومرغوباً».

أتقنت يالو مهنة الكتابة على الآلة، فعملت سكرتيرة بدوام جزئي لدى البروفسور «رودولف شوينهايمر» رائد الكيمياء الحيوية، والأستاذ في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا. فقدت الحماس بإمكانية حصولها على منحة تعليمية وقبولها في أية مدرسة عليا؛ لذا فقد تولت وظيفة أخرى كسكرتيرة لمايكل هايدلبرغر، وهو عالم كيمياء حيوي آخر في كولومبيا، حيث قبلها في الوظيفة شرط دراستها التصوير بالأشعة.. تخرجت من كلية هانتر في يناير/‏‏ كانون الثاني عام 1941.

بعد شهر من التخرج من هانتر، عرض عليها العمل كمساعدة تدريس في قسم الفيزياء بجامعة إلينوي في أوربانا شامبين. كان قبولها في برنامج الدراسات العليا في الفيزياء في كلية الهندسة بجامعة إلينوي أحد العوائق التي تعين عليها التغلب عليها كامرأة في مجالها. حيث تتحكم شخصيات الذكور القوية في فرص التدريب، والاعتراف، والترقية، والعديد من جوانب التنمية في مجال العلوم، وخاصة الفيزياء.

عندما التحقت بالجامعة في سبتمبر/‏‏ أيلول 1941، كانت المرأة الوحيدة في الكلية التي تضم 400 أستاذ ومساعد تدريس. والأولى منذ أكثر من عقدين التي تدرس في كلية الهندسة. خلال فترة وجودها في جامعة إلينوي، أجرت الكثير من البحوث، كما حصلت على الدكتوراه في علم وظائف الأعضاء عام 1945، في زمن قياسي (أربع سنوات) وفي الصيف التالي التحقت بدورتين مجانيتين في الفيزياء تحت رعاية الحكومة في جامعة نيويورك. عملت كمهندس كهرباء مساعد في مختبر الاتصالات الفيدرالي، وفي عام 1946، عادت إلى «هانتر» لتدريس الفيزياء، وأثرت في العديد من النساء، وشجعتهن على ارتياد المجال العلمي، ظلت تعمل محاضرة في الفيزياء من عام 1946 إلى عام 1950، خلال ذلك كانت قد بدأت علاقتها الطويلة مع وزارة المحاربين القدامى وذلك في عام 1947، حيث قبلت عرضاً لتولي منصب رئيس وحدة النظائر المشعة في مستشفى برونكس، وباحثة في هذا المجال، وهي أنشطة مارستها طوال حياتها المهنية. هنا، كلفت بإيجاد استخدامات جديدة للنظائر المشعة في الطب. ثم قامت بتوظيف الطبيب «سولومون بيرسون» الذي اتضح أنه من أهم القرارات التي اتخذتها في حياتها؛ حيث جاء في مذكراتها، «كان الشخص الأكثر ذكاءً الذي قابلته على الإطلاق».

بذلت جهداً كبيراً في تجهيز مختبر للنظائر المشعة في مستشفى وزارة المحاربين القدامى في برونكس؛ حيث قررت أن تترك التدريس لتتفرغ للبحث العلمي مع د. بيرسون، وهو الذي أدى إلى اكتشافها المبهر؛ حيث طورت نظاماً للمقايسة المناعية الإشعاعية، وهي تقنية للنظائر المشعة تسمح بقياس كميات صغيرة من المواد البيولوجية المختلفة في دم الإنسان، إضافة إلى العديد من السوائل المائية الأخرى. ومنذ ذلك الحين تم تطبيق هذه التقنية على مئات المواد الأخرى، بما في ذلك الهرمونات والفيتامينات والإنزيمات.

على الرغم من تحسن مدخولها المادي، فقد رفضت هي وبيرسون تسجيل براءة الاختراع. في عام 1968، تم تعيينها أستاذة أبحاث في قسم الطب في مستشفى ماونت سينا، بنيويورك، الذي يقدم اليوم رعاية صحية متكاملة للمرضى على المستويين المحلي والعالمي..

كتب

يالو فائزة نوبل: حياتها وعملها في الطب: مذكرات عن السيرة الذاتية

في هذه السيرة يتتبع يوجين شتراوس قصة حياة «روزالين يالو»، وهي واحدة من النساء القليلات الحاصلات على جائزة نوبل في العلوم. إنها امرأة واضحة، وبطلة في عصر عبادة المشاهير السطحيين، هذه هي القصة الكاملة لصعودها الرائع من طفلة لأبوين مهاجرين غير متعلمين، إلى نجمة ساطعة في مهنة يهيمن عليها عالم الذكور. وبينما تتكشف هذه القصة -كما رواها الطبيب القدير الذي كان زميلها وصديقها- نتعرف إلى فتاة صغيرة نشأت رغم كل الصعاب، لتصبح واحدة من أكثر النساء قوة وتقديراً في العلوم، تجاوزت عتبة والديها المهاجرين اللذين كانا يكافحان من أجل البقاء، إلى امرأة شابة تكسر جميع الحواجز، وتقتحم مجال العلوم بصفتها طالبة خريجة وحيدة في الفيزياء، ومتفوقة على زملائها الذكور. رفضت قبول مهنة تقليدية كمدرسة لمادة الفيزياء، وبدلاً من ذلك، اختارت أن تكون رائدة في مجال الطب النووي المستحدث، جنباً إلى جنب مع سولومون بيرسون، شريكها الرائع، صاحب الشخصية الكاريزمية، لتبتكر مختبراً علمياً شعبياً ينافس العمالقة، ويتفوق عليهم في تقديم فهم جديد لتشخيص الأمراض التي تصيب الإنسان.

هل كسر حاجز الجنس في بناء مختبر عالمي، والإصرار على تحقيق إنجاز عظيم أثر في حياتها الشخصية؟ يحقق شتراوس في هذا السؤال من خلال مقابلات مباشرة مع عائلتها وأصدقائها وزملائها، من دون أن يتغاضى عن علاقتها المعقدة مع ابنتها، أو انتحار شقيقها الذي طغى عليها كثيراً.

تتقاطع حياتها مع خلفية سنواتها اللاحقة، بعد أن فازت بجائزة نوبل، وسقطت فجأة جراء سكتة دماغية؛ حيث تم نقلها إلى المستشفى «ملطخة بالدماء ولم يتم التعرف إليها»، فيتم نقلها إلى مستشفى آخر.

في الفنون

ألهمت سيرة روزالين يالو ذاكرة الفنون.. ففي هذه اللوحة المكونة من أخشاب وطين وطلاء وألياف ونسيج، تظهر روزالين يالو، الطبيبة والفيزيائية الأمريكية وهي واقفة بطول 4 بوصات، وترتدي بدلة من الكتان بلون الصدأ مع معطف أبيض في مختبرها.. يظهر الرسم روزالين مع قارورة طبية في يدها وشعرها من الألياف الحقيقية، أما وجهها فيظهر بطلاء يدوي.

فازت بجائزة نوبل عام 1977 في علم وظائف الأعضاء، ولتطويرها تقنية المناعة الإشعاعية لهرمونات الببتيد، وهي التقنية التي تقيس النشاط الإشعاعي في الجسم المضاد الذي يدخل إلى الجسم.

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مواصلة التحدي

أصبحت يالو مهتمة بالعلوم في سن السابعة عشرة، عندما قرأت سيرة مدام كوري. ومثل معظم النساء في عصرها صادفت الكثير من العراقيل في طريق سعيها لتحقيق حلمها في أن تصبح عالمة، لم تقف عند هذا الحد، فقد كانت تطمح بتكوين أسرة، وتصبح زوجاً وأماً، حرمت من فرص المساعدة لالتحاقها في مدرسة الدراسات العليا؛ لكونها امرأة ولعقد المحسوبية آنذاك، لكنها لم تستسلم أبداً، وقالت ذات مرة: «كنت منضبطة للغاية، واضعة نصب عيني ما أود أن أصل إليه، أما الأمور التافهة فلا تهمني، وأنا على استعداد لتقديم تسويات، ولكن، خارج إطار المبادئ التي أؤمن بها».

الحرب الثانية

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأثناء عملها في قسم الرعاية الطبية في وزارة شؤون المحاربين الأمريكية، أجرى مدير عام الوزارة عمر برادلي (1893-1981) وهو أحد القادة العسكريين الأمريكيين البارزين في النصف الأول من القرن العشرين، أجرى تغييرات شاملة لتحديث القسم في عام 1946، فأسس قسم الطب والجراحة، وبرامج الانتساب إلى كلية الطب، وعزّز من برنامج البحث الطبي، وأكثر من ذلك، تم إنشاء خدمة النظائر المشعة، والتي سميت لاحقاً «قسم الطب النووي»، والتي شجعت على جذب ألمع العلماء للانخراط في هذا القسم، قبل ذلك بسنوات ابتكر إنريكو فيرمي أول مفاعل نووي في عام 1942، الذي شكل نقلة نوعية في الأبحاث التكنولوجية، تم اختيار مستشفى برونكس كموقع للبحث النووي، وكانت يالو ثاني امرأة تحصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة إلينوي، حيث عملت في مستشفى برونكس كمستشارة طبية، وتم اختيارها لاحقاً مساعدة لرئيس قسم النظائر المشعة في عام 1950.

روزالين وسولومون بيرسون

عملت «روزالين يالو» مع د. «سولومون بيرسون» في قسم النظائر المشعة في برونكس؛ حيث صرحت أن اكتشافها لتقنية مقايسة المناعة الإشعاعية، كان عن طريق الصدفة خلال اشتغالها مع بيرسون على بحث آخر له علاقة بمرض السكري عند البالغين. أظهرت بعض أعمالهما المبكرة في بيولوجيا التمثيل الغذائي أن الإنسولين الحيواني الذي يعطى لمرضى السكر قد أنتج -في الواقع- أجساماً مضادة للبشر. لقد تمكنا من «تمييز» الإنسولين في الدم باستخدام اليود المشع لرؤيته وقياسه، وقد أسهم هذا الاكتشاف في قياس نسبة الإنسولين المنتشر في الدم، بدا الأمر كما تؤكد روزالين «يشبه تحديد ملعقة صغيرة من السكر في بحيرة بطول 62 ميلًا، وعرض 62 ميلًا وعمق 30 قدماً.

وهو هرمون يفرز من الغدة النخامية، ويصل الى ذروته في سن البلوغ، وينقص مع التقدم في العمر، وفي عام 1975 عينت في الأكاديمية الوطنية للعلوم.

كان اكتشاف المقايسة المناعية الإشعاعية مهماً لجهة إمكانية وقياس كميات صغيرة من المواد في الدم؛ حيث تصنف الهرمونات إلى مجموعتين: هرمونات الستيرويد، وهرمونات الببتيد، حيث (الإنسولين والبرولاكتين والأوكسيتوسين) هي أمثلة على هرمونات الببتيد. أدى عملها مع د. بيرسون إلى اكتشاف أن مرضى السكري من النوع الثاني لديهم المزيد من الإنسولين، ليس أقل مما هو في أجساد غير المصابين بالمرض، هو الذي شكل تحدياً للفكر العلمي التقليدي اليوم. أصبح هذا الاكتشاف مفيداً في تشخيص قصور الغدة الدرقية واختبار فيروس التهاب الكبد.

وفاتها

لم تتقاعد د. روزالين يالو، بل حافظت على موقعها الفخري في القسم الطبي بمستشفى برونكس، وأيضاً في مستشفيات ماونت سينا حتى وفاتها في 30 مايو/‏‏ أيار عام 2011.

جوائز

حصلت روزالين يالو على جائزة ميدلتون مع كينيث سترلنج، وفي عام 1961، فازت بجائزة إيلي ليلي من جمعية السكري الأمريكية، التي تقدم منحاً دراسية لنحو 100 عالم لحضور الجلسات العلمية، وهو أكبر مؤتمر علمي وطبي في العالم يركز على مرض السكري ومضاعفاته.. وفي عام 1963 حصلت على جائزة مؤسسة غيردنر العالمية، اعترافاً بإنجازاتها في مجال الطب الحيوي وخدمة البشرية.

وفي العام نفسه، حصلت على جائزة الكلية الأمريكية للأطباء، تقديراً لإسهاماتها في الطب الباطني.

في عام 1972، حصلت على جائزة وليام إس. ميدلتون للتميز البحثي، وهي أعلى تكريم، وتُمنح سنوياً لكبار العلماء في مجال البحوث الطبية الحيوية.

وفي عام 1972 أيضاً حصلت على جائزة كوش لتفانيها في البحث السريري في مجال الغدد الصماء.

في عام 1975، حصلت هي وبيرسون على جائزة الإنجاز العلمي للجمعية الطبية الأمريكية، وهي جائزة الميدالية الذهبية المقدمة للأفراد نظير عملهم المتميز في الإنجاز العلمي، وحصلت أيضاً على جائزة ألبرت لاسكر في عام 1976.