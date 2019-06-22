«قوى التغيير» السودانية تعلن قبول المبادرة الإثيوبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، الخرطوم:”الخليج 365”، وكالات

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان،أمس الجمعة،أن الرأي الغالب حول المبادرة الإثيوبية هو قبولها، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها اليوم السبت،فيما شدد اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان، الذي عقد أمس الأول الخميس، في أديس أبابا على الالتزام بمساعدة الاطراف لاستئناف المفاوضات ،بينما قال السفير جان ميشيل دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم: إن التكتل يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي والجهود الإثيوبية لتيسير التفاوض بين الأطراف السودانية.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وإن الإعلان سيكون اليوم السبت للبدء في تنفيذها على الأرض.وأضاف الدقير ،أن المجلس السيادي سيتكون من 15 عضوا مناصفة مع المجلس العسكري (7+7)

وأن العضو الثامن بالتوافق بين الطرفين على أن تكون الرئاسة دورية .

من جهة أخرى،صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اجتماع أديس أبابا أكد استمرار الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم السودان الشقيق، بهدف تحقيق تطلعات شعبه، وأكد التزام الشركاء الإقليميين بمساعدة الأطراف السودانية على استئناف المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، بهدف تعزيز التفاعل الإقليمي الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الانتقال السياسي في السودان، كما أكد التضامن بشكل أكبر مع الشعب السوداني من أجل تمكينه من التغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها، بما يكفل تعزيز فرص بناء السلام والرخاء والديمقراطية في السودان الشقيق.

وأوضح، أن الاجتماع دعا كل الأطراف السودانية إلى استئناف الحوار المباشر فيما بينها، من أجل الاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المانحة، من أجل تقديم الدعم الاقتصادي اللازم للسودان، خلال تلك المرحلة المهمة للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وبما يسهل عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

وأوضح أن الاجتماع أشاد بجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي ودول الجوار في التقريب بين الأطراف السودانية، إضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للشركاء الإقليميين لمتابعة تطورات الوضع في السودان.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد دعم الاتحاد الإفريقي للسودان لعبور المرحلة الراهنة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وذلك لن يكون إلا عبر استئناف الحوار والمفاوضات.

من جهة أخرى، قال السفير جان ميشيل دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم: إن التكتل يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي والجهود الإثيوبية لتيسير التفاوض بين الأطراف السودانية، مبيناً أن الاتحاد ظل على تواصل مستمر مع القوى السياسية ، وخاصة قوى التغيير، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي الوضع الراهن في السودان اهتماماً كبيراً.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم الخميس.

وأوضح ميشيل أن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس العسكري والقوى السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وتشكيل الحكومة المدنية، مضيفاً أن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية تضع السودان على مسار السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار.

وعبر ميشيل عن أمله أن تشرع الأطراف في استئناف الحوار بعد توقفه إثر أحداث الثالث من يونيو، وتهيئة البيئة التي تسمح بالوصول السريع إلى تشكيل حكومة متفق عليها بقيادة مدنية.

وبشأن أحداث فض الاعتصام، قال : إن رئيس المجلس أوضح أن المجلس لم يكن ينوي فض الاعتصام، ولكن هناك جهات تدخلت، وأن هناك تحقيقات شفافة وذات مصداقية تجرى الآن في هذا الشأن.