رئيس موريتانيا: مقاطعة قطر شرف.. وديمقراطيتها «نصف هكتار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، أمس الجمعة، إنه ليس «نادماً على قطع العلاقات مع قطر» و«لدي موقف قديم منها».

وشنَّ ولد عبدالعزيز، هجوماً لاذعاً على حكام قطر، وقارن بين سياساتهم وألمانيا النازية، وأضاف: «ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يعدل ما فعلته ألمانيا النازية».

وشدد على أن قطر ساهمت في «خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرّف والعنف».

وأكد أن «قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقل»، وأردف قائلاً: «وتم وفق قناعتي الشخصية وليس لكوني تابعاً لبعض الدول مثل ما يروج لذلك البعض». وأضاف: «ولو كنت تابعاً لدول يقصدونها، لقطعت العلاقات مع إيران.. شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع «إسرائيل»، وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، وهذا قرار كنت مستعداً للقيام به منذ البداية».

وسخر ولد عبدالعزيز مما سمّاه «تشدق قطر بالديمقراطية والحرية..»، وأضاف ساخراً: «توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة، أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا ما يدور حول مقره.. قطر سجنت شاعراً، لأنه انتقد حكامها، إنها تقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية..».

وفي هذا السياق، أوضح الإعلامي ورئيس منتدى الأواصر الموريتاني عبيد أميجن سالم، أن ولد عبد العزيز أراد من وراء هجومه على قطر التأكيد على أن موريتانيا لا تود التراجع عن شراكتها الوثيقة في التحالف العربي ، حتى وإن تبادل على سدة الحكم رؤساء متعددون».

(وكالات)