وقف وزير بريطاني عن العمل لتعديه على ناشطة بيئية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت الحكومة البريطانية وزير الدولة للشؤون الخارجية، مارك فيلد، عن ممارسة مهام عمله بعدما دفع ناشطة بيئية بقوة، وأمسك برقبتها، وأبعدها عن مأدبة غداء في إطار فعالية بمدينة لندن، مساء أمس الأول. وطالب ساسة المعارضة بعزل فيلد بعدما أظهرته لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجذب المرأة، وهي واحدة من 40 من نشطاء البيئة قاطعوا كلمة وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند.

وقال رئيس حزب المحافظين، براندون لويس، لقناة «أي تي في» إن تصرفات فيلد كانت «قاسية للغاية لدرجة لا يمكن معها الدفاع عنها»، وتعهد بإجراء تحقيق.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة «أي تي في» فيلد وهو يدفع الناشطة تجاه الحائط، ثم جذبها من رقبتها وأخرجها عنوة من القاعة.