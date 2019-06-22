شكرا لقرائتكم خبر عن عَذْبُ الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لُغتنا العربيةُ، يُسر لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحة على فضاءات مُرصّعةٍ بِدُرَرِ الفِكر والمعرفة. وإيماناً من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيس، في بناء ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاوية أسبوعية تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

منْ بدائعِ البلاغةِ، التشبيهُ بغير أدواتِهِ، وهذهِ طريقةٌ أنيقةٌ غَلَبَ فيها المُحدثونَ المتقدمين، فأحسنوا وظَرُفوا ولَطُفوا، وكان أبو نُواس سباقاً إليها في قوله:

تَبْكي فَتُلْقي الدُّرَّ مِنْ نَرْجِسٍ

وتَلْطِمُ الوَردَ بِعُنَّابِ

فشبّه الدمع بالدُّر، والعينَ بالنَّرجس، والخدَّ بالورد، والأناملَ بالعنَّاب، منْ غيرِ أنْ يذكُرَها، أو يستعينَ بأداةٍ من أدواتِ التشبيه.

وزادَ أبو الفرج الوَأوَاءُ على أبي نُواس بقوله:

وأمطَرَتْ لُؤلُؤاً منْ نَرْجِسٍ وسَقَتْ

وَرْداً وعَضَّتْ على العُنَّابِ بالبرَدِ

والزِّيادة في تشبيهِ الأسنان بالبَرَد.

ومنهُ قولُ أبي الطَّيب المتنبّي:

بدَتْ قَمراً ومالَتْ خُوطَ بانٍ

وفاحَتْ عَنْبَراً ورَنَتْ غَزالا

(الخُوطُ: الغُصْنُ النّاعمُ. والبانُ: شَجَرٌ)

دُرر النّظم والنّثر

إنَّ الَّتي زَعَمَتْ

عُرْوةُ بنُ أذينةَ (من الكامل)

إنَّ الَّتي زَعَمَتْ فُؤادَكَ مَلَّها

خُلِقَتْ هَواكَ كما خُلِقْتَ هَوىً لَها

فيكَ الَّذي زَعَمَتْ بها، وكِلاكُما

أبْدَى لصاحِبِه الصَّبابةَ كُلَّها

ويَبِيتُ بَيْنَ جَوانِحِي حُبٌّ لَها

لَوْ كانَ تحتَ فِراشِها لأقَلَّها

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وإذا وَجَدْتُ لَها وَساوِسَ سَلْوةٍ

شَفَعَ الفُؤادُ إلى الضَّمِيرِ فَسَلَّها

بَيْضاءُ باكَرَها النَّعِيمُ فصاغَها

بلَباقةٍ فأدَقَّها وأجَلَّها

لمَّا عَرَضْتُ مُسَلِّماً ليَ حاجةٌ

أرجُو مَعُونتَها وأخشى دَلَّها

حَجَبَتْ تَحِيَّتَها، فقُلْتُ لصاحبِي:

ما كانَ أكْثَرَها لنا وأقَلَّها

فَدَنا فقالَ: لعلَّها مَعْذُورةٌ

في بَعْضِ رِقْبَتِها، فقُلْتُ: لعلَّها

(الجوانح: جمع الجانِحة؛ وهي الضِّلعُ القصيرةُ ممَّا يلي الصَّدْر).

(الرِّقْبة: الحَذَر والخوف)

من أسرار العربية

في خروجِ الماء وسيَلانِه من أماكنه: من السَّحَاب: سَحَّ. من اليَنْبُوع: نَبَعَ. من الحَجَر: انْبَجَسَ. من النَّهْر: فَاضَ. من السَّقْف: وكَفَ. من القِرْبةِ: سَرَبَ. من الإناءِ: رَشَحَ. من العَيْن: انْسَكَبَ.

وفي أشكال ظواهر الطبيعة: لألاءُ الشَّمْسِ والقَمَرِ. ولَمَعَانُ السَّرَاب والصُّبْحِ. وبَصِيُصُ الدُّرِّ واليَاقُوتِ. وبَرِيقُ السَّيْفِ. وتألّقُ البرقِ. ورَفيفُ الثَّغْرِ واللَّوْنِ.

ويقالُ: طَمَا المَاءُ. ومَتَعَ النَّهَارُ. وسَطَعَ الطِّيبُ والصُّبْحُ. ونَشَصَ الغَيْمُ. وحَلّقَ الطَّائرُ. ونَقَعَ الصُّراخُ، وطَمَحَ البَصَرُ. وصَعِدَ السَّطْحَ. ورَقِيَ الدَّرَجَ. وعَلا في الأرْضِ. وتَسَنَّمَ الرَّابِيَةَ. وتَسَلَّقَ الجِدَارَ.

هفوة وتصويب

يجمعُ بعضُهم «وَرْدة» على «وُرُود»، وهو خطأ، والعربُ لم يستعملوا هذا الجمعَ قَطّ؛ والصّوابُ، «وَرْداتٌ»، أو «وَرْدٌ». يقول قيسُ بنُ ذريح:(وَلَوْ لَبِسَتْ ثَوْباً مِنَ الوَرْدِ خالصاً /‏ لخدَّشَ منها جلدَها ورقُ الوَرْدِ) والوُرود: مصدر وَرَدَ، وهو الحضورُ والوصول.

ويجمعون «نيّة» على«نَوايا»، وهذا الجمعُ لم يردْ عن العرب أيضاً، والصواب: «نِيّات». ويستخدمون «نُضوج»، مصدراً للفعل «نَضِجَ»، وهو خطأ، والصواب: نَضِجَ نُضْجاً ونَضْجاً، أَي أدرَكَ.

من أمثال العرب

أجْوَدُ مِنْ حاتِم

هوَ حاتِمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سَعْدِ بنِ الحَشْرَج بن طيّئ، كانَ جواداً شجاعاً شاعراً مُظَفَّراً؛ ومِنْ حديثِه، أنَّه خرجَ في الشهرِ الحرامِ يَطلُبُ حاجةً، فلمَّا كانَ بأرضِ عَنَزَةَ ناداهُ أسيرٌ لهم: يا أبا سَفَّانة، أكَلَنِي الإسارُ والقَمْل. فقال: وَيْحَك! ما أنا في بلادِ قومي، وما معيَ شيءٌ، وقد أسَأتَ بي إذْ نَوَّهْتَ باسْمِي، وما لَكَ مَتْرَك. ثمَّ ساومَ به العَنَزِيِّينَ واشتراهُ منهم، فخلَّاهُ وأقامَ مكانَه في قِدِّه، حتى أتى بفدائه فأدَّاه إليهم. يضرب للكريم الجواد.

إيّاك أنْ يَضْرِبَ لسانُك عُنُقك

أي: إيّاك أنْ تلفظ بما فيهِ هلاكُك. ونُسبَ الضّربُ إلى اللسان، لأنّه السببُ في الهلاك. يُضرب لتوخّي الحذر، والتروّي، قبل الكلام.