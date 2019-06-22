الناقلات الوطنية والأجنبية تغير مسارات رحلاتها فوق «هرمز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”، وكالات



أكدت شركات طيران إماراتية، أمس الجمعة، عن اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية بتعديل مسارات رحلاتها الجوية تفادياً للطيران فوق مضيق هرمز، بسبب التوترات في المنطقة، وحفاظاً على سلامة الرحلات. كما أعلنت شركات طيران دولية عن إجراءات مماثلة.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات «نظراً للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن منطقة أي مخاطر محتملة. نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف ننفذ أي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات.

وأضاف: «ترك تغيير مسار الرحلات آثاراً طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، لذا فإننا ننصح عملاءنا بأن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع emirates.com، وكما نؤكد دائماً، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا من دون التهاون في ذلك على الإطلاق».

وقال متحدث باسم فلاي دبي: إن الناقلة على دراية بالإشعار الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية لشركات الطيران الأمريكية، مضيفاً: إن فلاي دبي اتخذت إجراء احترازياً من خلال تعديل بعض مسارات رحلاتها في المنطقة. وتستمر الناقلة في مراقبة الوضع وستتخذ الإجراءات اللازمة عن الحاجة.

وأكدت الاتحاد للطيران أنها تشاورت عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات لتقييم الإجراء الأمريكي. وأضافت في بيان: تعتبر السلامة الأولوية القصوى للاتحاد للطيران، وبالتشاور مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، جرى الاتفاق على تغيير مسار عدد من الرحلات التي يجري تشغيلها من وإلى منطقة الخليج العربي. وسوف تعلن الاتحاد للطيران عن آخر المستجدات حول الرحلات المتأثرة على موقعها الإلكتروني www.etihad.com فور تلقي المزيد من المعلومات من السلطات المعنية بشأن أي قيود على المجالات الجوية.

وقال متحدث باسم «العربية للطيران»: «نحن على علم بالإشعار الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وقد اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب مناطق النزاعات المحتملة. ونواصل مراقبة الوضع عن كثب، والتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بهذا الصدد».

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت أمراً طارئاً يحظر على شركات الطيران الأمريكية والمسجلة في الولايات المتحدة التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، مشيرة إلى ازدياد الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية. ولا ينطبق الحظر الأمريكي على شركات طيران من دول أخرى، لكن شركة أو بي إس جروب التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، قالت: إن شركات طيران عالمية ستأخذ هذا الحظر في الحسبان.

وجاء القرار بعد أن قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز): إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة. وذكر متحدث باسم الشركة أن المسافرين الذين يسافرون من مومباي إلى مطار نيوارك سينتقلون إلى رحلات بديلة للعودة إلى الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث «نواصل بحث كل الخيارات والتواصل‭‭‭ ‬‬‬عن كثب مع كل الحكومات المعنية من أجل تقديم أفضل تجربة سفر لركابنا في ظل هذه الظروف».

وقالت شركتا طيران أمريكيتان أخريان هما الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) و(دلتا إير لاينز): إن طائراتهما لا تحلق فوق إيران.

إلى جانب ذلك، أعلنت شركات طيران تغيير مسارها لتتجنب التحليق فوق مضيق هرمز. ومن هذه الشركات الخطوط الجوية الهولندية «كيه إل إم»، وقالت لدى الإعلان عن سياستها المؤقتة «الأمن هو أولويتنا الأولى». وذكرت الخطوط الجوية الأسترالية «كانتاس»: إنها حولت مسارات الطيران فوق الشرق الأوسط لتجنب مضيق هرمز وخليج عمان، وقالت في بيان: إن التغيير سيؤثر في رحلات الطيران بين لندن وأستراليا، وله تأثير بسيط في توقيت الرحلات. وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الأمريكية، وستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني على أن تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة. وقالت متحدثة باسم الشركة «فريقنا للأمن والسلامة على تواصل مستمر مع السلطات في أنحاء العالم في إطار تقييم شامل للمخاطر بشأن جميع المسارات التي نعمل بها». وأعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس: إنه بعد الحادث مع الطائرة المسيرة «قررنا تجنب مضيق هرمز في الخليج».