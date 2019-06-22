ترامب: طهران لن تمتلك «النووي» أبداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الولايات المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين لبحث التطورات الخاصة بإيران، التي بدورها رفعت مذكرة إلى المجلس تبلغه بإسقاط «مسيَّرة» أمريكية الخميس، كانت منخرطة في «عملية تجسس واضحة»، وأبلغت واشنطن عبر سويسرا القائمة برعاية المصالح الأمريكية في إيران، أن طهران لا تدعو إلى «الحرب والاشتباك» في المنطقة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات على إيران (فجر الجمعة)، لتفادي سقوط خسائر بشرية فادحة، لكنه واصل تهديده بالرد على طهران، وقال إنها لن تحصل أبداً على سلاح نووي، وأن الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون مشمولة بأي اتفاق مع إيران، وشدد ترامب على أنه ليس مستعجلاً بشأن إيران، وأعلن أن «العقوبات على إيران موجعة وتم إضافة مزيد منها»، من دون توضيح. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «علينا أن ندرس رداً من شأنه احتواء التوتر مع إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية». وشددت على مطلبها المتعلق بحصول ترامب على تفويض من الكونجرس أولاً قبل أي عمل عسكري ضد إيران.

وكان التلفزيون الإيراني بث أمس الجمعة صوراً لما قال إنها «حطام» الطائرة المسيَّرة الأمريكية، وأوضح أحد قادة الحرس الثوري أن إيران وجهت تحذيرين قبل إسقاط الطائرة، وتجنبت إسقاط طائرة أمريكية أخرى على متنها 34 راكباً كانت ترافقها.

من جانبه صرح المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اجتمع أمس الجمعة مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي لبحث الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط،