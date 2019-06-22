10 قتلى بتفجير انتحاري داخل مسجد في بغداد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات



قتل 10 أشخاص، وأصيب نحو 30 آخرين، أمس، بتفجير انتحاري داخل مسجد (حسينية) خلال صلاة الجمعة في حي البلديات، شرقي بغداد، فيما نجا برلماني برلمان عراقي عن تحالف «سائرون» من محاولة اغتيال تعرض لها جنوبي العاصمة، في حين انطلقت عملية عسكرية بين القائم وقضاء سنجار لتطهير الصحراء، ومنع تسلل عناصر تنظيم «داعش»، واعتقلت الشرطة 12 «داعشياً»، بينهم ثلاث سوريات في الموصل.

وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن انتحارياً فجر حزامه الناسف، امس، داخل (حسينية الإمام المنتظر) في منطقة البلديات شرقي بغداد. وأضاف أن الانفجار تسبب بمصرع عشرة أشخاص، وإصابة نحو 30 آخرين بجراح متبانية، نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكر شهود العيان أن القوات العراقية أغلقت الطرق والشوارع، ومنعت الوصول إلى مكان الانفجار.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، امس، عن انطلاق عملية عسكرية لتنظيف الصحراء الحدودية الواقعة بين قضاءي القائم التابع لمحافظة الأنبار، وسنجار العائد إلى محافظة نينوى، ومنع تسلل عناصر تنظيم «داعش». وذكرت الوزارة في بيان، أن «هذه العملية تكميلية للجهد الأمني الكبير الذي تنفذه قيادة عمليات الجزيرة، والقطعات الملحقة بها، والذي أسفر عن مسك الشريط الحدودي الممتد من سنجار إلى القائم بعد نشر القطعات، وتوزيع النقاط لمنع تسلل الإرهاب إلى الأراضي العراقية، فيما سبقت العملية ضربات منتخبة لأهداف معادية».

من جهة اخرى، قال النقيب في شرطة نينوى، ميسر حازم، إن «قوة أمنية اعتقلت، بناء على معلومات استخبارية، أمس، ثمانية من عناصر «داعش» في بلدة بادوش غربي الموصل». وأوضح أنه «تمت مصادرة الأسلحة التي بحوزتهم واقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم، وتقديمهم للقضاء العراقي». وأضاف المصدر أن «قوة أمنية أخرى اعتقلت امس أيضاً، أربع «داعشيات» بينهن ثلاث سوريات أثناء تواجدهن في منطقة حضيرة السادة، بالبلدة القديمة في الموصل».

من جهته، قال النقيب أحمد جاسم من شرطة نينوى إن«انفجار عبوة ناسفة في قرية مهانه التابعة لناحية القيارة استهدف موكب لعناصر الشرطة أدى إلى مقتل شرطيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين». وعثرت قوة أمنية على مقبرة جماعية في قرية العذبة التابعة لناحية الشورى جنوب الموصل، ضمت رفات 29 عنصراً من الشرطة المحلية كان «داعش» أعدمهم أثناء احتلاله للمدينة.

في غضون ذلك، نجا النائب البرلماني عن تحالف «سائرون» محمد علي زيني، امس، من محاولة اغتيال تعرض لها جنوب بغداد. وكانت ثلاث سيارات تعرضت إلى موكبه لدى عودته من محافظة كربلاء إلى بغداد على طريق اللطيفية، وأطلقت النار على الموكب، إلا انه لم يصب احد بأذى». وأضاف انه «تم فتح تحقيق في الحادث».