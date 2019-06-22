33.5 ألف روسي يزورون أبوظبي في 4 أشهر بزيادة 35%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استضاف مكتب دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في روسيا مؤخراً مأدبة إفطار لنخبة من الخبراء الإعلاميين في العاصمة الروسية موسكو؛ وذلك بهدف استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها أبوظبي، وتسليط الضوء على الوجهات السياحية التي تحتضنها؛ حيث تشير إحصاءات الدائرة إلى أن العاصمة الإماراتية استضافت 33597 زائراً من الاتحاد الروسي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 بزيادة قدرها 35% على العام الفائت.

أقيمت الفعالية في مطعم «سبيس أول» الجديد وسط موسكو؛ وجمعت بين ممثلين من 25 وسيلة إعلامية مختلفة بما في ذلك مجلة «بزنس ترافيلر»، و«تاتلر»، وصحيفة «كوميرسانت». ومن المتحدثين المشاركين كانت ناتاليا جوريونوفا، مدير «الاتحاد للطيران» في دول روسيا وبيلاروسيا وكازخستان، التي شاركت تفاصيل حول التسهيلات الاقتصادية الجديدة التي تقدمها الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إطلاق رحلة يومية إضافية من أبوظبي إلى موسكو. كما سلّطت جوريونوفا الضوء على عرض جديد أطلقته الشركة؛ حيث تمنح المسافرين ليلتين مجاناً في أبوظبي عند مرورهم بها خلال سفرهم.

من جهة أخرى، تحدثت سفيتلانا فيلاتوفا، المسؤول التنفيذي عن العلاقات العامة والإعلام بمكاتب دائرة الثقافة والسياحة في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، حول المعالم السياحية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً في أبوظبي بما في ذلك «قصر الوطن».

واختُتمت الفعالية الاستثنائية بمسابقة حاز الفائزون فيها رحلتين في الدرجة الاقتصادية إلى أبوظبي.