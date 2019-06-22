حمدان بن زايد: القيادة حريصة على تلبية متطلبات المواطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مشروع شاطئ المرفأ السكني الذي تنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، ويتضمن تشييد وصيانة 410 فلل سكنية للمواطنين، ويقام على مساحة 2.2 مليون متر مربع بتكلفة تبلغ 1.3 مليار درهم ومن المقرر تسليمه نهاية العام 2020.

وتفقد سموه خلال الزيارة نموذجاً لإحدى فلل المشروع التي تتراوح مساحتها 556.16 مترا مربعا حيث تتألف كل فيلا من خمس غرف ومجلسين للرجال والنساء وثلاث صالات للطعام والمعيشة ومطبخ ومخزن وغرفة غسيل ملابس وغرفة للخادمة وسكن للسائق ومواقف للسيارات.

واستمع سموه من المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» إلى شرح حول أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان وبلدية منطقة الظفرة وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

ويتضمن مشروع شاطئ المرفأ السكني عدداً من المرافق الخدمية ومخططاً إضافة إلى حدائق ومتنزهات ومساحات مفتوحة ومسطحات خضراء «12 حديقة عامة و4 مساجد و6 أسواق مجتمعية وشاطئ عام وعائلي وشاطئ للسيدات» ليكون وجهة ترفيهية لأهالي المدينة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام الزيارة حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم وتلبية متطلبات المواطنين فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها وتنفذ من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع ومستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

وأشار سموه إلى أن هذه المشاريع تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.

وأشاد سموه بجهود الجهات والشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الظفرة والتي تخدم الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشاريع طويلة الأمد.

رافق سموه خلال الزيارة.. الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومحمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والمهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» والمهندس صالح الشيبه المزروعي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في مساندة وبشير خلفان سالم المحيربي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للإسكان.

(وام)