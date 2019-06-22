أمطار غزيرة إلى متوسطة على مختلف مناطق الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهدت عدة مناطق في الدولة أمس الجمعة سقوط أمطار مختلفة الشدة، حيث شهدت الأمطار الغزيرة مناطق مرغم ولهباب والعوير في إمارة دبي ومنطقتا المدام ونزوى في إمارة الشارقة بالإضافة إلى مختلف مناطق عجمان، بينما شهدت منطقة السيوح في الشارقة سقوط أمطار متوسطة الشدة، وإمارة أم القيوين سقوط أمطار خفيفة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت، رطباً صباحاً ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، وأن يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية غرباً، وشرقية شرق الدولة، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40كم /‏ س، وأن البحر سيكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم تكون 40 درجة في أبوظبي، و44 في دبي، و44 في إمارة الشارقة، و41 في عجمان و38 في رأس الخيمة و40 في أم القيوين و39 درجة في الفجيرة، و44 درجة في مدينة العين و41 في منطقة الظفرة، بينما تصل إلى 36 في المناطق الجبلية.

ونوه بأن أمس الجمعة صادف بداية شهر الصيف «الانقلاب الصيفي» وهو أطول نهار وأقصر ليل في أيام العام الجاري، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان 23.3 درجة شمال خط الاستواء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، موضحاً أنه على العكس في نصف الكرة الأرضية الجنوبي 23.3 درجة جنوب خط الاستواء يبدأ الشتاء ويكون أقصر نهار وأطول ليل.

وأكد أنه خلال فترة الانقلاب الصيفي ترتفع درجات الحرارة في المنطقة والدولة حيث تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي وتصل أعلى درجات الحرارة العظمى في الدولة ما بين 46 إلى 50 درجة مئوية، ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 16 إلى 23 درجة مئوية.

فيما أعلنت «اللجنة العليا لطوارئ الأمطار» في بلدية مدينة الشارقة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الحالات التي تشهدها الدولة، من خلال خطة ممنهجة ومدروسة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وجميع الحالات الطارئة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل الحالة الجوية السائدة وما يصاحبها من أمطار ورياح.

وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، رئيس اللجنة، أن البلدية رفعت من درجة استعدادها للتعامل مع حالة الطقس وهطول أمطار الخير وهبوب الرياح، موضحا أن جميع اللجان التي تم تشكيلها في وقت سابق بدأت عملها في متابعة الميدان بشكل دقيق من خلال توفير المعدات الثقيلة والصهاريج والموظفين ذوي الكفاءة في التعامل مع جميع الحالات.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق، مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن اللجنة الميدانية وضعت الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الأمطار والتأكد من جاهزية شبكة مياه الأمطار.. مشيرا إلى أن إدارة الزراعة والحدائق أبدت استعداداتها للتعامل مع البلاغات الطارئة، وإزالة بعض الأشجار المتكسرة بفعل الرياح والتواصل مع الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات.

ولفت خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين إلى أن اللجنة المساندة وضعت خطة عمل ممنهجة للتعامل مع مختلف الحالات بالتضامن مع اللجان الأخرى لمساعدة المواطنين الذين من الممكن أن تتأذى منازلهم جراء الأمطار عبر توفير محطات الديزل على مدار 24 ساعة ومضخات لسحب المياه وسيارات للشفط وأخرى للسحب.