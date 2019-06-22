"قوى التغيير" السودانية: مبعوث سلفاكير لم يقدم مبادرة لحل الأزمة‎

الخرطوم / الخليج 365

نفت قوى"إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات في السودان، الجمعة، تسلمها مبادرة من رئيس الجارة الجنوبية، سلفاكير ميارديت، لحل تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري.

وقال القيادي بـ"الحرية والتغيير"، خالد عمر يوسف، للأناضول، إن "توت قلواك، مبعوث سلفاكير اقترح أن يعمل على تقريب وجهات النظر، لكنه لم يطرح أو يتحدث عن أي مبادرة لمعالجة نقاط الخلاف بيننا والمجلس العسكري، والمتعلقة بنسب تشكيل مجلس السيادة وغيرها من النقاط الخلافية".

وأضاف يوسف: "لا يمكن تسميتها مبادرة، لأنها لم تتضمن رؤى صريحة أو حلولا توافقية، كما لم تقدم مقترحات لأن يجتمع الطرفان على وضع نقاط لتقريب وجهات النظر".

بدوره، أكد محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي يقود الاحتجاجات ضمن قوى الحرية والتغيير، أن "مبعوث سلفاكير قال لهم إنه لا يحمل مبادرة ولا رؤى للوساطة، وإنما حضر لتقديم النصح للجميع".

وتابع المصطفى، للأناضول: "خلال لقائنا معه (قلواك)، سألناه عن دوافع حضوره، وقال إنه جاء لتقديم النصح لأنهم يعتبرون السودان بلدهم الثاني، وتضرر الأوضاع فيه يضر بدولة جنوب السودان".

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وأردف أن قلواك "قدم لتجمع المهنيين دعوة للقاء سلفاكير دون أن يتحدث عن أهدافها".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، إنّ "قلواك اختتم زيارة رسمية للبلاد، قدم خلالها رؤى للم الشمل، وتحقيق التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والحركات المسلحة".

ووفقاً للوكالة، "رحب المجلس بالمبادرة الكريمة، وعبر عن تقديره للعلاقات الأخوية والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين".

وتتصاعد مخاوف في السودان، حسب "قوى التغيير"، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مسؤوليته للمجلس العسكري، فيما نفى الأخير أي دور له في ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.