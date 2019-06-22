العراق.. أنصار الصدر يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

تظاهر المئات من أتباع الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، الجمعة، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجا على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وفرضت قوات الأمن، إجراءات أمنية مشددة في بغداد، تمثلت بقطع الشوارع ونشر مئات الجنود وعناصر مكافحة الشغب، تحسبا لأي طارئ، حسب مراسل الخليج 365.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بـ "الفساد" و"المحاصصة" المعمول بها بين الأطراف والجهات السياسية في توزيع المناصب، حيث كُتب على إحداها "الفاسدون وجه آخر للإرهاب الداعشي".

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ولم تشهد التظاهرة أي حالات احتكاك مع قوات الأمن.

كما خرج أنصار الصدر في محافظات جنوبي البلاد: بابل، والبصرة، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان، منذ بدء عملها نهاية العام الماضي.

ويمتلك تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشعي مقتدى الصدر، 54 مقعدا (من أصل 329) في البرلمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.