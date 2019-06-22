التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين باليمن أطلقهما الحوثيون.

جاء ذلك في بيان لتركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال المالكي إن "قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية مساء الجمعة".

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وأوضح أن الطائرتين بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل الحوثيين من محافظة صنعاء وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات لجماعة "الحوثي" أحدهما باتجاه منطقة سكنية في أبها، جنوبي المملكة.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، إذ أعلن التحالف العربي، في 12 يونيو/ حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.