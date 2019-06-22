الداخلية التونسية: إحباط مخطط "خلية تكفيرية" للسطو على بنك

تونس / يسرى ونّاس / الأاناضول

أعلنت الداخلية التونسية، الجمعة، إحباط مخطط لـ"خلية تكفيرية"، للسطو على إحدى بنوك العاصمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان إنّ قوات الأمن "تمكنت في عملية استباقية نوعية من إحباط مخطط في مراحله النهائية، للسطو على أحد البنوك الواقعة بالعاصمة، خطّطت له خلية تكفيرية (لم تحدد هويتها)".

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وأضاف البيان أن مخطط الخلية جاء "في إطار تمويل المخططات الإرهابية".

وخلال العملية نفسها، تم إيقاف 4 عناصر من الخلية المذكورة، وحجز عدد من الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم (سيوف وسكاكين) تم صنعها للغرض، بحسب المصدر نفسه.

وبإحالة المعنيين، الجمعة، إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب)، تم "إصدار بطاقتي إيداع بالسجن " بحق اثنين منهما، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة.

وشهدت تونس، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.