"تيكا" التركية تختتم دورة تدريبية لأمنيين تونسيين

القيروان (تونس)/ يسرى ونّاس / الخليج 365

اختتمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الجمعة، دورة تدريبية لفائدة عناصر من الشرطة والدرك التونسيين، في ولاية القيروان وسط البلد الأخير.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ووفق البيان، انطلقت الدورة التدريبية، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن التركي، تحت عنوان "تدريب على التدخل المبكر والطوارئ"، بمشاركة 20 أمنيا تونسيا.

وتضمنت الدورة تدريبات نظرية وتطبيقية حول قواعد السلامة، والتدريب على استعمال الأسلحة القصيرة والبندقيات، والذخيرة الغازية، إلى جانب أساليب العمل ضد المواد المتفجرة والعمليات في المباني والأماكن المسكونة.

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وشهدت التدريبات مشاركة 20 أمنيا من الإدارة العامة للأمن الوطني والحرس (الدرك) التونسيين.

وبحسب البيان ذاته، تأتي الدورة في إطار "المشروع الدولي للتعاون في التكوين الأمني لتيكا، والمتواصل منذ 2007، بهدف تعزيز العلاقات بين قوات الشرطة في الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التعاون الأمني مع تركيا، من أجل ضمان التنسيق والتعاون بين مؤسسات تدريب الشرطة".

كما تهدف مثل هذه الدورات إلى مزيد تبادل الخبرات المكتسبة بين مؤسسات البلدين، ورفع مستوى الوعي المشترك في مكافحة الجريمة ولضمان الوحدة في المصطلحات، وفق المصدر نفسه.

ومنذ 2012، تنظم "تيكا" دورات تدريبية استفاد منها 892 من أفراد قوات الأمن التونسية.

ومن المقرر أن تنظم "تيكا" دورتين تدريبيتين (لم يحدد تاريخهما ومكانهما بعد) في تونس، حول "حماية المباني الاستراتيجية ضد الإرهاب"، و"التدريب على قيادة الشرطة وإدارة العمليات"، في إطار برنامج الوكالة لعام 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.