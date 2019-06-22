قدم: الحضارة الفرعونية تسيطر على حفل افتتاح "كان 2019"

محمد يونس / الخليج 365

سيطر الجانب التاريخي لمصر، الجمعة، على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تحتضنها أرض الكنانة.

واستغرق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم 20 دقيقة فقط، حيث أبهرت فقراته الجماهير التي تواجدت في ستاد القاهرة الدولي.

وبدأ الحفل بمجسمات للأهرامات الثلاثة أحد عجائب الدنيا السبع مع توزيع للأضواء ومجسمات لنهر النيل والصحراء.

كما تم استخدام الألوان المعروفة بها القارة السمراء، أعقبها خروج كأس إفريقيا من أحد الأهرامات في مشهد جذب أنظار الجميع.

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وتم استخدام أضواء الليزر والجانب الاستعراضي على أنغام أغنية "متجمعين" التي أحياها ثلاثة مطربين هم المصري حكيم، والنيجيري فيمي كوتيه، والإيفوارية دوبيه.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجميع المنتخبات المشاركة والأشقاء العرب والأفارقة.

فيما أعرب الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، عن سعادته بإقامة بطولة أمم إفريقيا على أرض مصر.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران الجاري إلى 19 يوليو/ تموز المقبل.

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